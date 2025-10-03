Нефть не подешевела, как ожидалось после отмены сокращений добычи ОПЕК+. Это произошло из-за Китая, который ударными темпами закупает нефть для пополнения своих запасов.

Об этом собщает Reuters.

По информации издания, Пекин поглощает излишки сырой нефти, чем удерживает цену фьючерсов на марку Brent по 65–70 долларов за баррель.

Согласно расчетам, с начала года Китай наращивал запасы по меньшей мере на 500 тыс. баррелей в сутки.

При этом японские СМИ отмечают, что Китай на конец августа уже напомнил запасы нефти до 1,167 млрд баррелей.

Как полагают эксперты, Китай может достаточно быстро нарастить их еще по меньшей мере на 110 млн баррелей. При этом стратегические резервы нефти у Китая пока еще относительно невелики – ему их хватит лишь примерно на 110 дней. Это меньше, чем у Японии – она имеет нефти на 160 дней.

В Японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам (JOGMEC) полагают, что руководство Китая, ускоряя пополнение запасов, исходит из постоянной угрозы морским трассам доставки нефти, которые может перерезать военным путем Вашингтон в случае резкого обострения двустороннего конфликта.

Ранее СМИ писали, что нефть марки Brent может подешеветь ниже 40 долларов за баррель при "экстремальных" исходах.

Напомним, президент США Дональд Трамп пообещал снизить цены на нефть.