Китай ответит в случае, если президент США Дональд Трамп введет 100% пошлины.

Об этом заявила пресс-служба Министерства торговли КНР.

В официальном заявлении, говорится о том что Китай осуждает решение Америки, считая его отражением "двойных стандартов".

"Угрозы введения высоких пошлин на каждом шагу – неправильный способ взаимодействия с Китаем. Если США продолжат следовать своим курсом, мы решительно примем соответствующие меры для защиты своих законных прав и интересов", - заявили в министерстве торговли КНР.

Кроме того, в заявлении министерства говорится, что после переговоров в Мадриде (где было заключено "торговое перемирие" между двумя странами) США "постоянно вводили новые ограничения против Китая", включая внесение в черный список китайских компаний.

"США долгое время расширяли понятие национальной безопасности, злоупотребляли экспортным контролем, принимали дискриминационные меры против Китая и вводили односторонние меры юрисдикции «длинной руки» в отношении различных товаров, включая полупроводниковое оборудование и микросхемы", - говорится в заявлении.

Ранее западные СМИ писали, что тарифы США против Китая не дадут однозначного эффекта и могут вызвать новую торговую войну.

Мы также сообщали, что Евросоюз откажется вводить высокие тарифы в отношении Китая и Индии по просьбе Трампа, чтобы усилить давление на РФ.