Президент США Дональд Трамп намерен ввести пошлины в размере 100% на кинопродукцию, произведенную не американскими авторами.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, другие страны украли у Соединенных Штатов кинобизнес, как "конфетку у ребенка".

"Наш бизнес по производству фильмов был украден из США другими странами, словно конфета у ребенка. Калифорния с её слабым и некомпетентным губернатором особенно пострадала! Поэтому, чтобы решить эту давнюю и бесконечную проблему, я введу 100%-ную пошлину на любые фильмы, произведенные за пределами Соединенных Штатов", - сообщил глава Белого дома.

Отметим, что в США крайне низкая доля иностранного (неамериканского) кинопроката - менее 2% от общего числа показанных фильмов. Соответственно, иностранцы получают мизерные доходы от проката в США.

В основном во всех штатах в прокат выходят американские фильмы, на рынке абсолютно доминирует продукция Голливуда.

Ранее Трамп заявлял, что может ввести в отношении РФ пошлины, жесткие санкции против банков и принять меры в отношении поставок ее нефти.

Подробнее о перспективе введения санкций Трампом мы писали в отдельном материале.