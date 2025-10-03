Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность распределения чеков с налоговыми скидками для американских налогоплательщиков, финансируемых за счёт доходов от новых тарифов на импорт.

Об этом пишет американская консервативная газета New York Post.

В интервью СМИ Трамп охарактеризовал потенциальные выплаты как "дивиденды" для граждан США.

"Мы также можем сделать распределение для людей, почти как дивиденды для народа Америки", – сказал президент, добавив, что "мы думаем, может быть, от $1 000 до $2 000. Это было бы здо́рово".

Трамп заявил, что сборы от тарифов на импорт товаров из других стран начинают расти и в конечном итоге могут приносить до $1 трлн в год. Министр финансов Скотт Бессант прогнозировал меньшее, но все же существенное увеличение, заявив, что пошлины могут принести более $500 млрд.

Глава Белого дома также предположил, что часть доходов от внешней торговли можно было бы использовать для погашения государственного долга Америки.

Любой план налоговых скидок потребует одобрения в конгрессе США.

Напомним, Дональд Трамп считает, что его пошлины идут на пользу США.

Как стало известно, США впервые с 2017 года получили профицит бюджета после введения тарифов на импорт.