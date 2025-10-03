Спикер палаты представителей Майк Джонсон в беседе с конгрессвумен-демократом Мадлен Дин фактически согласился с её словами о "нездоровье" президента США Дональда Трампа.

Видео, опубликованное телеканалом MSNBC, распространилось в политических телеграм-каналах

На кадрах Дин говорит Джонсону: "Президент потерял контроль над собой. Он нездоров".

Спикер отвечает ей: "Многие на вашей стороне тоже. Я не контролирую его".

Конгрессвумен настаивала, что выступление Трампа перед генералами армии США днём ранее было "опасным" и наносит ущерб международному имиджу Америки. Джонсон заметил, что этой речи Трампа не видел.

Ранее мы публиковали видео, где Трамп впервые появился на публике после слухов о своей смерти.

"Я не делал ничего два дня, а все уже начали говорить, что со мной что-то не так", – добавил президент США.

Напомним, журналист Guardian написал, что "странные" публичные выступления Трампа "ставят под сомнение его умственные способности".

"<...> Президент постоянно отклоняется от темы, в том числе на заседании кабинета министров в этом месяце, где он 15 минут говорил о декорировании, и, похоже, не помнит простые факты о своём правительстве и своей жизни", – было сказано в материале.