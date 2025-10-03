Высший военный лидер ХАМАС Эзз аль-Дин аль-Хадад отверг мирный план президента США Дональда Трампа. Он считает его способом ликвидации ХАМАС без достижения каких-либо их целей.

Об этом сообщает New York Post.

По информации, Аль-Хадад, который участвовал в планировании вторжения в Израиль 7 октября 2023 года, призывает переговорщиков ХАМАС отказаться от предложенного США соглашения и продолжить войну с Израилем.

В то же время некоторые политические лидеры ХАМАС готовы принять соглашение при условии внесения в него поправок о создании независимой Палестины. Однако политические лидеры имеют ограниченное влияние на переговоры, поскольку аль-Хадад и его армия обладают самыми весомыми козырями — 48 заложниками в Газе, только 20 из которых, как считается, еще живы.

Отметим, что Аль-Хадад был назначен главой ХАМАС в Газе после того, как Израиль убил двух его предшественников.

Сам Трамп заявил, что ХАМАС "будет уничтожен", если до вечера воскресенья он не согласится на предложенный президентом США мирный план по сектору Газа.

"В ответ на нападение 7 октября на цивилизацию уже было уничтожено более 25 000 «солдат» ХАМАС. Большинство остальных окружены и военным образом заперты, и только ждут, когда я дам команду «вперёд», чтобы их жизни были быстро прекращены. Что касается остальных — мы знаем, где вы и кто вы, и вас найдут и уничтожат. Я прошу всех невиновных палестинцев немедленно покинуть этот район, где их может ожидать массовая гибель, и переместиться в более безопасные части Газы. Но у ХАМАС, к счастью, будет ещё один последний шанс", - заявил президент США.

Он отметил, что предложенный им мирный план «сохраняет жизни всех оставшихся боевиков ХАМАС», а соглашение должно быть достигнуто до воскресенья, 18:00 по Вашингтону (01:00 понедельника по Киеву).

"Отпустите заложников — всех, включая тела погибших, — немедленно. Если это последнее соглашение не будет заключено, на ХАМАС обрушится такой ад, какого ещё никто никогда не видел", - заявил Трамп.

Напомним, что мирный план президента США по Газе предусматривает, в том числе, и амнистию для ХАМАС.

Недавно несколько западных стран признали независимость Палестины. В ответ Израиль пригрозил уничтожить палестинскую власть.