Израиль во второй раз задержал судно с эко-активисткой Гретой Тунберг. Она вместе с командой в 500 человек пыталась причалить к берегам Газы.

Об этом сообщает ВВС.

МИД Израиля накануне вечером заявил, что израильские военные вначале предупредили идущие впереди суда флотилии, что они приближаются к зоне боевых действий, и потребовали сменить курс, а затем остановили несколько судов, поднялись на борт и начали задерживать и переправлять активистов в один из портов Израиля.

Также отмечалось, что к организации флотилии имеет отношение палестинская группировка ХАМАС. В этот раз на борту флотилии было более 500 человек - их доставили в порт Ашдод.

"Грета и её друзья в безопасности и здоровы", — подчеркнули в министерстве

В прошлый раз Тунберг просто депортировали. В этот же раз, по данным СМИ, Израиль хочет посадить ее в тюрьму для террористов.

Напомним, в июне Израиль задержал яхту с Гретой Тунберг у берегов Газы.

Уже на следующий день правоохранители Израиля доставили Тунберг вместе с сопровождающими ее 11 пропалестинскими активистами в аэропорт, чтобы депортировать во Францию.