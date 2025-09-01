Израиль хочет посадить известную шведскую экоактивистку Грету Тунберг в тюрьму для террористов, поскольку она опять плывет в Газу.

Об этом сообщает немецкий таблоид Bild.

Как пишет издание, 31 августа Грета вышла в море из Барселоны вместе с более чем тремя сотнями "активистов" из 44 стран.

По словам Тунберг, она нужна, ибо государства и их представители делают недостаточно "для того, чтобы поддерживать международное право, предотвращать военные преступления и геноцид".

Основанием же для заключения, как пишет Israel Hayom, будет проникновение в запретную военную зону, а также предполагаемые связи некоторых активистов с террористическими группировками.

Напомним, в июне Израиль задержал яхту с Гретой Тунберг у берегов Газы.

Уже на следующий день правоохранители Израиля доставили Тунберг вместе с сопровождающими ее 11 пропалестинскими активистами в аэропорт, чтобы депортировать во Францию.

Однако 11 августа Тунберг анонсировала вторую попытку доплыть до сектора Газы.

