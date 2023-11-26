Экоактивистка Грета Тунберг снова выступила против Израиля и призвала "раздавить сионизм". Акция прошла в Швеции.

Об этом сообщает шведское издание The Epoch Times.

После нападения ХАМАСа на Израиль Тунберг неоднократно принимала участие в антиизраильских манифестациях.

Появилось видео, как на пропалестинском митинге в Стокгольме 23 ноября Грета скандирует "krossa Sionismen" ("раздавить сионизм").

Тунберг открыто выступает против Израиля и осуждает его за войну в Секторе Газа и при этом не упоминаем зверские убийства ихраильтян со стороны ХАМАСа.

Ранее сообщали, что министерство образования Израиля собирается изменить школьную программу и учебные материалы, чтобы в них не упоминалась шведская экоактивистка Грета Тунберг. Причиной стали публикации активистки в поддержку Палестины и сектора Газа.

Грета Тунберг опубликовала фото с плакатами в поддержку Палестины и сектора Газа. Под снимком она написала: "Сегодня мы бастуем в знак солидарности с Палестиной и Газой. Миру необходимо высказаться и призвать к немедленному прекращению огня, справедливости и свободе для палестинцев и всех пострадавших гражданских лиц".