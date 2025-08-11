Шведская экологическая активистка Грета Тунберг анонсировала вторую попытку доплыть до сектора Газы.

Она заявляет, что в этот раз "прорвать незаконную израильскую осаду" попытаются десятки лодок. Они отправляются 31 августа из Испании.

"31 августа мы начинаем крупнейшую в истории попытку прорвать незаконную израильскую блокаду Газы, отправив из Испании десятки судов", - написала Тунберг в соцсетях.

Участники акции планируют провести демонстрации и акции одновременно в более, чем 40 странах, чтобы "прорвать молчаливое согласие и выразить солидарность с палестинским народом".

Напомним, в прошлый раз активисты плыли на одной лодке, которую задержал Израиль, а Тунберг и других участников акции депортировали во Францию. Среди задержанных также были немецкая гражданка Ясемин Аджар, ирландский актер Лиам Каннингем и депутат Европарламента Рима Хассан.

Ранее мы писали, что в секторе Газа в результате израильского авиаудара возле больницы "Аш-Шифа" погибла вся съемочная группа телеканала Al Jazeera. Армия обороны Израиля заявила, что погибший журналист Анас аль-Шариф был членом ХАМАС, что он сам и Комитет по защите журналистов ранее отрицали.