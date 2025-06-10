Правоохранители Израиля доставили шведскую экоактивистку Грету Тунберг вместе с сопровождающими ее 11 пропалестинскими активистами в аэропорт и депортируют во Францию.

Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Израиля.

Тунберг и ее спутников задержали после попытки прорваться к побережью сектора Газа на судне Madleen под британским флагом в нарушение действующей морской блокады указанного сектора.

Сопровождающие Тунберг, отказавшиеся подписывать документы о добровольном выезде, будут переданы в суд в соответствии с израильским законодательством.

Между тем президент США Дональд Трамп назвал Тунберг "странной и злой" и посоветовал ей посетить курсы по управлению гневом, передает The Hill.

"Она странный человек. Она молодая, злая. Она определенно необычная. Я думаю, ей нужно посещать курсы по управлению гневом. Это моя главная рекомендация для нее", - заявил глава Белого дома на просьбу журналистов прокомментировать задержание судна с активисткой у берегов Газы.

Напомним, яхту с группой активистов задержали 9 июня у берегов Газы, куда они пытались попасть, чтобы раздать гуманитарную помощь. На борту находились 12 человек, включая саму Тунберг. Среди задержанных также были немецкая гражданка Ясемин Аджар, ирландский актер Лиам Каннингем и депутат Европарламента Рима Хассан.

Ранее мы писали о том, что военные силы Израиля грозили потопить судно Тунберг, которая собиралась высадиться в секторе Газа.