Военные силы Израиля грозят потопить судно экоактивистки Греты Тунберг, которая хочет высадиться в секторе Газа.

Об этом на своей странице в Х заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, назвав транспортное средство активистки "лодкой ненависти" и обвинив Тунберг в поддержке движения ХАМАС.

По словам Каца, израильские военные получили приказ воспрепятствовать подходу судна к берегу.

Поддержавшая палестинцев экоактивистка уже сегодня может приблизиться к водам Газы на паруснике Madleen – в попытках оспорить морскую блокаду, установленную Израилем.

Грета Тунберг. Фото: Телеграм

На борту судна находятся 12 человек, включая саму Тунберг и ряд прочих активистов, выступающих против политики Тель-Авива. В том числе скандальная Рима Хассан – французская активистка, ранее обвинявшая Израиль в гибели похищенных в октябре еврейский детей (их убили палестинцы).

В ходе своего визита активисты намерены доставить гуманитарную помощь и привлечь внимание к положению гражданского населения в Газе.

"Я поручил Армии обороны Израиля действовать таким образом, чтобы лодка ненависти "Мадлен" не достигла берегов Газы, и принять все необходимые для этого меры. Антисемитке Грете и её коллегам-пропагандистам ХАМАС я говорю ясно: вам следует повернуть назад, потому что до Газы вы не доберётесь. Израиль будет противодействовать любым попыткам прорвать блокаду", – написал Кац.

Ранее Грета Тунберг выступила против участия Израиля в "Евровидении".

Перед этим экоактивистка призвала "раздавить сионизм" на антиизраильском митинге.