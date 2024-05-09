Шведская экологическая активистка Грета Тунберг приняла участие в митинге в городе Мальме в знак протеста против участия Израиля в "Евровидении" на фоне войны в Секторе Газа.

На акции протеста митингующие выкрикивали лозунги "Нет геноциду!" и "Долой Израиль!", поднимая флаги Палестины. Часть людей протестовали против участия Израиля, другие - против проведения конкурса.

Между тем во время первого полуфинала "Евровидения" разгорелся скандал из-за шведского певца Эрика Сааде, который не является участником конкурса, но выступил на открытии вместе с певицами Елени Фурейра и Chanel. Сааде вышел на сцену с символом Палестины - арафаткой, которая была замотана у него на запястье. Это расценили как политический жест. К тому же певец сторонник запрета Израилю участвовать в песенном конкурсе. Также он возмущался тем, что на конкурсе нельзя использовать флаг Палестины.

Организаторы "Евровидения" прокомментировали инцидент и отметили, что им досадно из-за поступка исполнителя.

"Песенный конкурс "Евровидение" – это живая программа. Все артисты ознакомлены с правилами конкурса. Мы сожалеем, что Эрик Сааде решил пренебречь неполитическим характером события", — говорится в сообщении организаторов.

Ранее мы показывали выступление дуэта из Украины Аlyona Аlyona и Jerry Heil в полуфинале конкурса.

Мы также писали, что украинки вышли в финал "Евровидения".