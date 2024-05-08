Представители Украины Alyona Alyona & Jerry Heil прошли в финал Евровидения-2024.

Трансляция первого полуфинала песенного конкурса Евровидения началась в 22.00. Представители Украины Аlyona Аlyona и Jerry Heil выступили на сцене пятыми по счету.

Всего в первом полуфинале спели 15 участников. Второй полуфинал состоится 9 мая, а финал - 11 мая

Вчера во время прогона номера Alyona Alyona упала на сцене.

Сегодня выступление дуэта прошло гладко.

Напомним, в этом году конкурс принимает шведский город Мальме.

Посмотреть шоу можно на телеканале "Суспільне Культура" и на Ютуб-канале "Евровидение Украина".

О том, что дуэт поедет на конкурс с песней "Teresa & Maria", стало ясно 4 февраля по результатам голосования зрителей и жюри.

Кроме певиц, на поездку в Мальме претендовали такие исполнители, как Drevo, INGRET, MÉLOVIN и другие.