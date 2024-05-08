Украинский дуэт Alyona Alyona & Jerry Heil вышел в финал Евровидения в Швеции. Видео
Представители Украины Alyona Alyona & Jerry Heil прошли в финал Евровидения-2024.
Трансляция первого полуфинала песенного конкурса Евровидения началась в 22.00. Представители Украины Аlyona Аlyona и Jerry Heil выступили на сцене пятыми по счету.
Всего в первом полуфинале спели 15 участников. Второй полуфинал состоится 9 мая, а финал - 11 мая
Вчера во время прогона номера Alyona Alyona упала на сцене.
Сегодня выступление дуэта прошло гладко.
Напомним, в этом году конкурс принимает шведский город Мальме.
Посмотреть шоу можно на телеканале "Суспільне Культура" и на Ютуб-канале "Евровидение Украина".
О том, что дуэт поедет на конкурс с песней "Teresa & Maria", стало ясно 4 февраля по результатам голосования зрителей и жюри.
Кроме певиц, на поездку в Мальме претендовали такие исполнители, как Drevo, INGRET, MÉLOVIN и другие.