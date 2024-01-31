В сети вспыхнул новый скандал из-за того, что ведущие канала "Исландия" Сергей Иванов и Владимир Петров публично высказались о внешности популярной рэперши Alyona Alyona и ведущей Алины Доротюк.

Произошло это на одном из эфиров программы "Черный разрыв", когда ведущие обсуждали отрывок интервью Доротюк с известным блогером Людой из Голливуда (настоящее имя Людмила Луцук).

В частности, Петров начал с того, что якобы не мог разобраться, кто пришел на интервью: Люда из Голливуда или Alyona Alyona.

Он также намекнул на непривлекательную внешность Доротюк, уточнив, что она выбирает на интервью людей по "старому приколу - найди подружку страшнее тебя", а Сергей Иванов предположил, что ведущая приглашает "тупых визави".

Доротюк первой отреагировала на выход скандального выпуска.

"Когда я увидела, как два здоровенных дяди сидят в кадре и обсуждают мою внешность. Еще и серьезно советуют поискать "страшнее" себя среди, как я поняла, проституток с теплотрасс (хотя я бы их красоту не обесценивала, как и профессию). Мы так кенсилили Владимира Остапчука за его - по сравнению с этими высказываниями - "невинные" 10 из 10. А каким-то Петрову и Иванову, имеющим аудиторию аж в более чем 500 тысяч подписчиков на их YouTube-канале, готовы спустить их абсолютно мизогинистические высказывания с рук? Лучше бы они свою мизогинию сгоняли бы на фронте, а не внешности украинских девушек", - написала ведущая.

Так же отреагировала и Alyona Alyona, которую Петров называл "простой подъездной хабалкой".

Рэперша отметила, что ей стыдно за этих мужчин и за тот контент, который они создают. Певица призвала своих поклонников напомнить Иванову и Петрову, куда стоит направить свой ресурс.

Многие артисты в комментариях поддержали исполнительницу и журналистку Доротюк.

Напомним, ранее в сети разгорелся скандал из-за высказываний певца Позитива, блогера Богдана Буше и шоумена Владимира Остапчука по поводу волос на теле у девушки.

Также мы рассказывали, как бывший советник Офиса президента Алексей Арестович попал в скандал из-за высказываний о женщинах.