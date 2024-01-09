В сети разразился новый громкий скандал из-за очередной неудачной шутки украинских юмористов.

Украинская стендап-комик Виктория Таран в эфире юмористического шоу "Алкомики" поинтересовалась у своей собеседницы, знает ли та, как называют счастливых женщин с деньгами. После чего сама же дала ответ: "Вдовы".

Эта "шутка" вызвала шквал хейта в адрес юмористов. После лавины возмущений организаторы шоу удалили видео и написали пост с извинениями, в котором указали, что имели в виду "девушек, которые ищут папиков".

"Мы не ставили целью кого-то обижать, а тем более касаться темы наших военных и их жен, все мы понимаем тяжелую ситуацию в стране", - написал от имени команды шоу Влад Бывалин.

Однако в комментариях под видео пользователи социальных сетей написали, что не верят в искренность извинений.

"Желаю всем вам и той шутнице, которая озвучила эту "шутку", стать такими "счастливыми" и будем вместе смеяться"; "Когда вас заберут на фронт, то не забудьте, в каком случае ваши родные станут счастливыми. Просто конченые твари", - высказались пользователи.

Впоследствии Таран тоже попросила прощения за свое высказывание.

"Я точно не хотела насмехаться над женщинами, которые потеряли своих мужчин. Она не касалась женщин, которые имеют мужчин-воинов. Девушки, я очень прошу прощения перед вами. Шутка была неудачной и в реалиях войны ее нельзя было публиковать",— заявила она.

Напомним, в начале января студия "Квартал 95" попала в скандал из-за высмеивания украинского языка жителей оккупированного города Скадовска.

Актриса Ирина Гатун, которая сыграла жительницу Скадовска в уничижительном образе, назвала "проплаченными тварями" тех, кто "поднял хейт" вокруг номера.