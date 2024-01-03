Юмористы из "Квартала 95" попали в ещё один скандал после своего новогоднего концерта.

Их обвинили в том, что они без разрешения использовали песню покойного Вячеслава Хурсенко "Соколята" для своей сценки о псе Патроне.

Об этом дочь автора Мария Хурсенко написала у себя в Фейсбуке и опубликовала видео с кварталовской пародией.

"Не хочу, чтобы эта грязь была у меня на странице, но многие подумали, что я давала разрешение на это полное обесценивание и искажение песни... Стыдно, что до столь низкого уровня опустили нашу юмористическую культуру... Как можно было додуматься соединить такое с историческим произведением?", - прокомментировала она.

Хурсенко заявила о нарушении авторских прав. Она обратилась к представителям общественной организации "Украинское агентство по авторским и смежным правам".

Ранее после скандального номера про Скадовск Безуглая предложила комикам "95-го квартала" пойти на фронт.

"Если бы часть коллектива пошла добровольцами в ВСУ, то это была бы отличная ролевая модель, а сами впечатления от службы точно изменили бы посыл студии", - написала нардеп.

Мы также сообщали, что актрису "Квартала 95" внесли на "Миротворец" за надругательство над жителями Скадовска.