Комиссия по журналистской этике опубликовала свой отчет по поводу скандального номера студии "Квартал 95" о переселенке из Скадовска. По мнению комиссии, с номером все не так однозначно.

Как сказано в отчете, с одной стороны, "в разрезе как звучащего к скетчу конферанса Юрия Крапова, так и реакции мужского героя, приглашающего героиню скетча на следующее свидание после разговора, аргументы авторов относительно их желания "показать, что никогда не поздно учиться говорить по-украински, даже если ты до этого на нем не разговаривал", действительно могут казаться приемлемыми". С другой, "гиперболизация языковых особенностей представительницы оккупированных регионов кажется чрезмерной и неестественной, достигая уровня "азировки", что довольно четко имеет негативную коннотацию в украинском обществе и связывается с определенным историческим периодом и фигурами, деятельность которых привела к продолжающейся войне".

Никаких конкретных выводов из этого комиссия не сделала, просто призвав юмористические шоу "не разделять украинцев на "мы" и "они" и в целом избегать дискриминации в своем контенте.

Комиссия поддержала обещание телеканала "1+1" удалить оскорбительный номер с Youtube-канала. Отметим, что сейчас видео уже действительно удалено.

Ранее мы сообщали, как "Квартал 95" попал в скандал из-за высмеивания жителей города Скадовск.

В отдельном материале мы подробно разбирали этот скандал.