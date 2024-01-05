Комика Юрия Великого из студии "Квартал 95" внесли в базу сайта "Миротворец" из-за скандального номера с переселенкой "сіСькадовська".

В базу данных "Миротворца" Юрий Великий внесен с такими формулировками:

участие в актах гуманитарной агрессии против Украины;

публичное надругательство над украинскими гражданами, которые находятся на оккупированных территориях.

Ранее на "Миротворец" попала и вторая участница номера, актриса Ирина Гатун. Перед этим она назвала "проплаченными тварями" тех, кто "поднимает хейт" вокруг унизительного для жителей Скадовска номера студии "Квартал 95".

Напомним, студия "Квартал 95" попала в скандал из-за новогоднего номера, который унижает жителей города Скадовска, находящегося на захваченной россиянами части Херсонской области.

Речь идет о сценке про девушку, которая переехала из Скадовска на Закарпатье. По сюжету она пытается говорить на украинском языке, но допускает ошибки и не может вспомнить произношение даже элементарных слов.

Мы подробно рассказывали в отдельном материале, как "Квартал 95" поиздевался над русскоязычными переселенцами.