Еще одного комика "Квартала 95" внесли на "Миротворец" после скандального номера про Скадовск
Комика Юрия Великого из студии "Квартал 95" внесли в базу сайта "Миротворец" из-за скандального номера с переселенкой "сіСькадовська".
В базу данных "Миротворца" Юрий Великий внесен с такими формулировками:
- участие в актах гуманитарной агрессии против Украины;
- публичное надругательство над украинскими гражданами, которые находятся на оккупированных территориях.
Ранее на "Миротворец" попала и вторая участница номера, актриса Ирина Гатун. Перед этим она назвала "проплаченными тварями" тех, кто "поднимает хейт" вокруг унизительного для жителей Скадовска номера студии "Квартал 95".
Напомним, студия "Квартал 95" попала в скандал из-за новогоднего номера, который унижает жителей города Скадовска, находящегося на захваченной россиянами части Херсонской области.
Речь идет о сценке про девушку, которая переехала из Скадовска на Закарпатье. По сюжету она пытается говорить на украинском языке, но допускает ошибки и не может вспомнить произношение даже элементарных слов.
Мы подробно рассказывали в отдельном материале, как "Квартал 95" поиздевался над русскоязычными переселенцами.