Израиль задержал яхту с Гретой Тунберг у берегов Газы. Видео
Израиль задержал яхту со шведской экоактивисткой Гретой Тунберг у берегов Газы.
Видеоролик с места события опубликовала пресс-служба МИД Израиля.
Как выяснилось, военно-морским силам страны удалось перехватить судно Madleen, следовавшее в сторону сектора Газа.
На борту находились 12 активистов, включая шведскую Грету Тунберг. Отмечается, что все пассажиры будут депортированы обратно в свои страны.
Ранее Тунберг заявляла, что хочет "прорвать блокаду" сектора Газа и раздать там гуманитарную помощь.
Власти Израиля в свою очередь заявляли, что в Газу яхта Тунберг не попадет.
"Существуют проверенные пути доставки помощи в Газу - и они не включают селфи для Instagram. Та небольшая часть гуманитарного груза, которую не использовали "звезды" на борту, будет передана жителям Газы через официальные каналы", - заявили в израильском МИД.
Напомним, накануне военные силы Израиля грозили потопить судно экоактивистки Греты Тунберг, которая собиралась высадиться в секторе Газа.
Ранее мы писали, что Грета Тунберг пропустила акцию в защиту климата, чтобы обвинить Израиль в геноциде.