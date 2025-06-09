Израиль задержал яхту со шведской экоактивисткой Гретой Тунберг у берегов Газы.

Видеоролик с места события опубликовала пресс-служба МИД Израиля.

Как выяснилось, военно-морским силам страны удалось перехватить судно Madleen, следовавшее в сторону сектора Газа.

На борту находились 12 активистов, включая шведскую Грету Тунберг. Отмечается, что все пассажиры будут депортированы обратно в свои страны.

Ранее Тунберг заявляла, что хочет "прорвать блокаду" сектора Газа и раздать там гуманитарную помощь.

Власти Израиля в свою очередь заявляли, что в Газу яхта Тунберг не попадет.

"Существуют проверенные пути доставки помощи в Газу - и они не включают селфи для Instagram. Та небольшая часть гуманитарного груза, которую не использовали "звезды" на борту, будет передана жителям Газы через официальные каналы", - заявили в израильском МИД.

Напомним, накануне военные силы Израиля грозили потопить судно экоактивистки Греты Тунберг, которая собиралась высадиться в секторе Газа.

Ранее мы писали, что Грета Тунберг пропустила акцию в защиту климата, чтобы обвинить Израиль в геноциде.