Казначейство США планирует выпустить монеты номиналом 1 доллар с изображением нынешнего президента Дональда Трампа. Согласно проекту, на монете может быть изображен сам Трамп с поднятым кулаком на фоне американского флага.

Об этом сообщает Politico.

В Министерстве финансов подтвердили, что рассматривают подобный проект.

"Под историческим руководством президента Дональда Дж. Трампа наша страна входит в 250-летие сильнее, состоятельнее и успешнее, чем когда-либо", — заявил спикер ведомства.

Окончательный дизайн еще не утвержден, но в ведомстве полагают, что проект "хорошо отражает несокрушимый дух страны и демократии даже перед лицом огромных вызовов".

Напомним, в сентябре напротив здания Капитолия в Вашингтоне, где заседает американский конгресс, появился золотой памятник Трампу с биткоином на ладони.

При этом в феврале Трамп распорядился прекратить чеканку монет номиналом один цент, заявив, что их производство стоит больше двух центов.

