Напротив здания Капитолия в Вашингтоне, где заседает американский конгресс, появился золотой памятник президенту США Дональду Трампу с биткоином на ладони.

Об этом сообщает телеканал ABC 7.

Действующий президент США изображен держащим монету размером с тарелку, на которой выгравирован знак биткоина.

По данным СМИ, установка четырехметровой статуи была проспонсирована инвесторами.

"Эта инсталляция призвана побудить к обсуждению будущего государственной валюты и символизирует взаимосвязь современной политики и финансовых инноваций. Мы надеемся, что эта статуя побудит задуматься о растущем влиянии криптовалюты, поскольку Федеральная резервная система формирует экономическую политику", — заявил представитель сообщества криптоинвесторов Хичем Загдуди.

Памятник установлен всего на один день. Что станет со статуей после демонтажа, неизвестно.

Накануне инаугурации, в январе, Трамп объявил о запуске собственной криптовалюты - мемкоина $TRUMP.

А недавно сообщалось, что семья Трампа активно зарабатывает на криптовалюте. На запуске своей новой цифровой валюты WLFI Трампы заработали около 5 млрд долларов. Вероятно, это крупнейший финансовый успех семьи президента со времени его инаугурации.