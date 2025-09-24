В Вашингтоне напротив здания американского конгресса неизвестные установили статую держащихся за руки президента США Дональда Трампа и финансиста и фигуранта педофильского скандала Джеффри Эпштейна.

Об этом сообщает The Washington Post.

Под статуей размещена табличка, на которой написано: "Мы прославляем долгую связь между президентом Дональдом Трампом и его самым близким другом Джеффри Эпштейном".

Служба национальных парков разрешила установить скульптуру до вечера 25 сентября. В заявке на установку указана цель — "демонстрация свободы слова и художественного самовыражения с использованием политических образов".

В администрации Трампа этот шаг раскритиковали. Пресс-секретарь Белого дома Эбигейл Джексон заявила, что демократы, СМИ и авторы статуи "долгие годы знали об Эпштейне и его жертвах, но ничего не предприняли". При этом, по её словам, Трамп добивается прозрачности по данному делу.



Дружба Трампа с Эпштейном, осужденным позже за сексуальные преступления, началась в 1980-х, когда они жили по соседству во Флориде. Бизнесмены часто появлялись вместе на публике, и Трамп, как и многие другие известные люди, неоднократно летал на самолёте Эпштейна.

При этом с ним дружили и другие представители американской элиты. Трамп причастность к сексуальным преступлениям Эпштейна опровергает.

Ранее мы сообщали, что противники Трампа провели в Виндзоре акции с проекциями изображений Эпштейна и его жертв на здания, а также разместили на остановках плакаты с надписью "Дональд Трамп — насильник".



Напомним, недавно возле Капитолия установили золотую статую Трампа с биткоином. Памятник был установлен всего на один день.