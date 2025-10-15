Пентагон уже разработал планы продажи или передачи американских дальнобойных ракет "Томагавк" Киеву, если глава Белого дома Дональд Трамп отдаст соответствующий приказ. Между тем американские военные полагают, что поставки этих ракет Украине приблизят США к прямой конфронтации с Россией.

Об этом пишет газета The New York Times.

Передача "Томагавков" сопряжена с огромными трудностями, в том числе из-за отсутствия у Украины морских или наземных пусковых установок, необходимых для запуска этих ракет. Для запуска "Томагавков" Украине понадобится армейская пусковая установка "Тифон", а ее передача, "по словам военных, приблизит США к прямой конфронтации с Россией".

Пока неясно, сколько этих ракет смогут поставить США, как Украина будет их безопасно хранить и к каким последствиям это приведет.

"Существуют реальные опасения по поводу эскалации напряженности в отношениях с Россией, о чем свидетельствуют недавние предупреждения Кремля Вашингтону не поставлять Украине оружие большой дальности", - пишет NYT.

На днях заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупреждал, что поставки "Томагавков" Украине "плохо закончатся для всех и прежде всего - для самого президента США Дональда Трампа".

Между тем эксперты считают, что Вашингтон может поставить Украине лишь несколько ракет, которые не окажут особого влияния на войну.