Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский президент Владимир Зеленский на встрече в Вашингтоне в пятницу, 17 октября, попросит о поставках ракет "Томагавк", но не сказал, что ему ответит.

Об этом американский лидер заявил во время общения с прессой в Белом доме.

Трамп отметил, что США располагают большим запасом этих ракет.

Также президент США заявил, что очень разочарован темпом украинского урегулирования, несмотря на хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным.

По мнению Трампа, Россия не хочет завершать конфликт.

Приводим полное заявление президента США о войне в Украине и поставках ракет "Томагавк".

"У нас предстоит интересная встреча (с Зеленским – Ред.). Слушайте, я очень разочарован, потому что у меня с Владимиром (Путиным – Ред.) были очень хорошие отношения. Наверное, они до сих пор такие. Я не понимаю, почему он продолжает эту войну. Эта война так плохо сказалась на нём. Он вступает уже в четвёртый год войны, которую следовало закончить. Он должен был выиграть эту войну за одну неделю. Теперь он скоро войдёт в свой четвёртый год. Он потерял полтора миллиона солдат, наверное, примерно. Конечно, в плане раненых, без ног и без рук и всего того, что происходит в ужасных войнах. Это ужасная война. Это самое большое событие со времён Второй мировой войны. По числу погибших она больше, чем любая из них. Я улаживал восемь из них. Самое большое – это в плане числа погибших.

Невероятно. Думаю, Индия и Пакистан имели большой потенциал. Мы проделали отличную работу там. Он действительно должен уладить эту войну. В России сейчас длинные очереди за бензином. Там очереди. Кто бы мог подумать, что такое случится? Вдруг его экономика начинает рушиться. Я хотел бы, чтобы у него всё было хорошо. У меня были очень хорошие отношения с Владимиром Путиным. Но он просто не хочет завершать эту войну.

Думаю, это очень портит его репутацию. Он мог бы закончить её. Он мог бы закончить её быстро. И должен сказать, я отдаю должное, потому что кто бы мог подумать, что Украина сможет четыре года сражаться с Россией практически вничью? Теперь были какие‑то ранние, вы знаете, моменты, до того как они поняли, что, чёрт возьми, происходит, потому что всё произошло быстро. Байден никогда не должен был допустить этого. Это была война, которой не должно было быть. Но она случилась. Но, скажу вам, это не делает Россию привлекательной.

Мы будем говорить об Украине, да. Я имею в виду, ко мне приезжает президент в пятницу. И мы – я знаю, что он собирается сказать. Он хочет оружие. Он хотел бы иметь "Томагавки". Все остальные хотят "Томагавки". И у нас много "томагавков", – сказал Трамп.

