В пятницу Владимир Зеленский должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом.



К событию уже приковано большое внимание. В основном из-за ожиданий решения о поставках Украине дальнобойных ракет "Томагавк". Однако на самом деле значение этой поездки и предстоящих переговоров гораздо шире.



Зеленский при поддержке своих европейских партнеров и американских "ястребов" хочет решить стратегическую задачу: максимально вовлечь Трампа в войну в Украине. Условно говоря, превратить ее из "войны Байдена", как постоянно ее называет действующий глава Белого дома, в "войну Трампа".



Пока американский президент считает войну в Украине не своей войной, а "войной Байдена", у него развязаны руки для любых вариантов действий в зависимости от ситуации. Он может вообще в любой момент умыть руки, сказав, что сделал все, что мог, а дальше стороны должны разбираться сами. Он может отделить вопрос Украины от отношений с РФ и начать их восстанавливать еще до заключения мирного соглашения. И если не оправдаются прогнозы о скором крахе российской экономики (в чем, похоже, Трампа сейчас активно убеждают), а российские войска продолжат продвижение, даже может вновь заявить Зеленскому, что у него нет на руках козырей, а потому нужно пойти на выполнение условий Владимира Путина.

Даже та позиция, которую в последний месяц занимает Трамп, с осуждением России, отказом принуждать Киев к уступкам и продолжением поставок оружия Украине за счет европейцев, ни Зеленского, ни политиков ЕС не устраивает, потому что требует от Европы огромных финансовых вливаний, что становится все более затруднительным для испытывающей огромные сложности европейской экономики.

Поэтому главная стратегия для Зеленского и компании заключается в создании таких условий, чтобы Трамп не смог отступиться от военной темы. Для этого они пытаются решить три задачи разного масштаба.



Задача-максимум – вернуть Россию и США на уровень тотальной конфронтации, который был во времена Джо Байдена, или даже на еще более жесткий. В том числе и с этой целью (помимо чисто военных аспектов) Трампа убеждают передать Украине "Томагавки". Это может полностью остановить диалог Вашингтона и Москвы, разрушить их отношения, подвести РФ к неким ответным резким движениям, что разозлит Трампа и принудит его основательно вступиться за Украину, возобновив и максимально расширив военную помощь. Правда, существует риск, что ответ России может оказаться слишком резким, вплоть до начала ядерной войны. Но то ли Зеленский не относится к этой угрозе как к реальной (как он убеждал в начале 2022 года, что нужно готовиться к шашлыкам, а не к войне), то ли считает даже такой риск вполне приемлемым, если результатом станет втягивание США и НАТО в войну. К слову, о выгоде для Украины эскалации в отношениях РФ и Запада и их прямого военного столкновения уже периодически говорят отдельные украинские публицисты.



Задача среднего уровня – добиться возобновления американской военной помощи, пусть и без поставок "Томагавков". Поскольку Трамп напрямую этого делать не хочет, Киев предлагает Вашингтону ряд обходных схем. Например, предоставление помощи в виде взноса в фонд, созданный в рамках ресурсной сделки - то есть фактически бесплатно, так как сделка работать не будет, пока продолжается война. Смысл такого хода заключается в том, что Трамп как бизнесмен, если вложится в Украину один раз в расчете на отдачу в будущем от инвестиций, то уже её не бросит и продолжит помогать оружием, а также давить на Россию, пока идет война. А война при таких вводных может идти еще долго.

Задача-минимум – побудить Трампа надавить на европейцев, чтобы те согласились в той или иной форме использовать замороженные российские активы для помощи Украине. Главный аргумент – обещание, что значительная часть этих средств потратят на закупки американского оружия. Еще одна задача-минимум - убеждение Трампа вернуться к идее введения пошлин против тех стран, которые покупают российские энергоносители. Все это тоже серьезно усложнит любой диалог Москвы и Вашингтона, усилит между ними конфронтацию, что со временем, возможно, позволит перейти к решению задачи-максимум.



По итогам визита и будет понятно, насколько Зеленский смог добиться успеха в решении этих задач.



Успех, однако, пока не гарантирован. Трамп явно не хочет глубоко ввязываться в войну в Украине и тем более продолжать тратить на это американские деньги. Кроме того, сейчас у него много других проблем: назревающая новая торговая война с Китаем, Венесуэла, внутреннее политическое противостояние.



Однако и давление на Трампа оказывается большое. Судя по разным сигналам, включая заявления самого президента США, его убеждают в том, что РФ стоит на пороге экономического и военного краха, поэтому стоит запустить по Москве несколько "Томагавков" - и Путин согласится на всё.



С другой стороны, из Москвы намекают на возможный ядерный ответ, если "Томагавки" полетят на РФ. И эти намеки, как пишут СМИ, не остаются незамеченными в Вашингтоне.



Какое решение в итоге примет Трамп, пока неизвестно. Но оно может определить очень многое и в войне в Украине, и в ситуации во всем мире.