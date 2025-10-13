Поставив точку в войне в секторе Газа, президент США Дональд Трамп планирует полностью сосредоточиться на завершении войны в Украине.

Об этом глава Белого дома сообщил, выступая в парламенте Израиля.

"Сначала нам нужно закончить с Россией. Мы должны решить этот вопрос. Если вы не возражаете, Стив, давайте сосредоточимся на России", — сказал Трамп, обращаясь к своему спецпосланнику Стивену Уиткоффу во время выступления в кнессете.

Также он выразил уверенность в том, что сможет закончить и войну в Украине. Глава Белого дома снова повторил, что это оказалось сложнее, чем он думал - сложнее, чем установить мир на Ближнем Востоке.

Президент США назвал своего спецпредставителя Уиткоффа, который занимается урегулированием обоих конфликтов, "замечательным переговорщиком", без которого "мир могла ждать третья мировая".

По его словам, Уиткофф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве обсуждал "множество интересных вещей".

"Я отправил Уиткоффа на встречу с Путиным, думая, что это будет 15-20-минутная встреча. Уиткофф не имел никакого представления о России или Путине. Он мало что знал о политике. Его встреча с Путиным длилась 5 часов. Я сказал: "О чем, черт возьми, вы говорили целых 5 часов?" Он ответил, что они с ним говорили об интересных вещах", - рассказал Трамп.

Напомним, президент США прибыл в Израиль сегодня.

Между тем на фоне постоянных заявлений о желании мира Трамп раздумывает над одобрением поставок Украине ракет "Томагавк", что может привести к катастрофической эскалации конфликта. Передадут ли США эти ракеты, мы разбирали отдельно.