Президент США Дональд Трамп не рассчитывает, что урегулирование российско-украинского конфликта поможет ему попасть в рай.

Соответствующее заявление прозвучало в ходе интервью американского лидера местному телеканалу Fox News.

"Пару недель назад вы давали интервью и говорили, что надеетесь закончить войну в Украине, потому что это, возможно, поможет вам попасть в рай. Это помогает?" – спросил президента США журналист.

"Я немного шучу. Я не думаю, что вообще что-то может помочь мне попасть в рай. Думаю, я, возможно, не предназначен для рая. Может быть, я уже в раю – пока мы летим на борту Air Force One. Не уверен, что смогу попасть в рай. Но для многих людей я сделал жизнь намного лучше", – ответил Трамп.

Напомним, в Белом доме ранее утверждали, что Трамп добивается мира в Украине, потому что хочет в рай.

Между тем война в Украине продолжается 1328-й день. Последние новости с ключевыми событиями понедельника, 13 октября 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Накануне батальон "Айдар" заявил об освобождении села Малые Щербаки, расположенного на ореховском направлении в Запорожской области. Продвижение ВСУ в этом районе подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский. Вместе с этим военные сообщили, что ситуация под Покровском в Донецкой области вновь приближается к критической.

