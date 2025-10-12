Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил продвижение ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области.

Информация об этом прозвучала в ходе вечернего обращения верховного главнокомандующего.

По словам Зеленского, украинские войска продвинулись "вблизи Орехова, там есть продвижение наших войск, и сегодня – более чем на три километра".

Ранее батальон "Айдар" сообщал об освобождении села Малые Щербаки, расположенного на этом направлении.

Война в Украине продолжается 1327-й день. Последние новости с ключевыми событиями воскресенья, 12 октября 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущих дней. РФ нанесла наиболее масштабный удар по украинской энергетике. Впервые за долгое время войска противника продвинулись к востоку от Мирнограда, в Днепропетровской и Запорожской областях. Главком ВСУ Сырский заявил о контрнаступлении украинских войск под Добропольем. Путин лично заявил, что результаты его переговоров с Трампом на Аляске остаются в силе. Израиль одобрил предложенный США план прекращения огня в Газе.

