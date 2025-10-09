Жительница Запорожья родом из поселка Покровское в Днепропетровской области рассказала о массовом отъезде людей из-за приближения фронта.

Ролик о родном поселке молодая женщина опубликовала в ТикТоке.

"Все ближе и ближе подходит фронт к моему селу, осталось 15 километров. Когда я приезжала в конце августа, было еще 23 километра. До последнего держалась вера, что все будет хорошо. И не так верилось в Бога, если честно, как в АТБ. Когда-то услышала: если закрывается АТБ, значит, это всё. Наше дорабатывает последние дни. Мои родные еще остаются там. Обстреливают каждый день. К тому же всё закрывается, потому что некому работать", - рассказала молодая женщина.

По ее словам, многие односельчане облюбовали Кропивниций и уезжают туда. Ее родные, скорее всего, отправятся к ней в Запорожье.

На днях жительница Днепропетровской области тоже сообщила о массовом выезде населения местных сел из-за приближения фронта и российского наступления.

Война в Украине идет 1324-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями четверга, 9 октября 2025 года, в обновляемом онлайне.

