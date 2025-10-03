Жительница Днепропетровской области по имени Юлии сообщила о массовом выезде населения местных сел из-за приближения фронта и российского наступления.

Свой рассказ о ситуации Юлия опубликовала в ТикТоке.

По словам Юлии, многие, у кого было свое дело, бросают землю, бизнес, торговлю и уезжают, становясь бездомными.

"Все уже выезжают. В моем окружении 80% имели какое-то свое дело. Это какие-то магазины, продажи, кафе, кто-то просто выращивал овощи на продажу... И сейчас все выезжают. Люди в один момент становятся бомжами: без жилья, без работы, без ничего", - говорит женщина.

Она указала на разницу нынешней ситуации и событий 2022 года. По ее мнению, три года назад всё произошло внезапно, а сейчас происходит "сознательный слив земель".

"Как на четвертый год войны в Днепропетровской области можно было сделать такой прорыв?.. До моего дома [от линии фронта] осталось 13 километров. А от нас до границы с Донецкой областью где-то 35 километров", - сообщает Юлия.

По ее словам, россияне уже углубились на территорию области на 16-20 километров. Украинские карты показывают 15-километровый прорыв.

