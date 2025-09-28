Город Купянск Харьковской области, в центре которого идут бои, закрыли на въезд для всех, кроме военных.

Об этом сообщил глава военной администрации Андрей Беседин в эфире телемарафона.

"Ситуация критическая, враг всё-таки находится в городе, диверсионно-разведывательные группы (РФ - Ред.) есть в городе, и сейчас в городе проходит контрдиверсионная операция. К сожалению, сегодня Купянск – это закрытая территория, город полностью закрыт для любых служб, и единственные, кто туда может заехать – это военные. Эвакуация, к сожалению, максимально осложнена, и единственный сейчас способ выехать – это выйти пешком за территорию Купянска", – сказал Беседин.

Ранее о том, что в Купянск закрыли въезд для гражданских, сообщали волонтёры.

Напомним, о критической ситуации в Купянске впервые сообщили три дня назад.

Война в Украине продолжается 1313-й день. Последние новости с ключевыми событиями 28 сентября 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущих дней. Войска РФ продвинулись в Днепропетровской области и в южном направлении Запорожской области, продолжая заходить в центре Купянска. Стало известно, о каком оружии Зеленский просил Трампа во время встречи президентов. Военный министр США Хегсет распорядился, чтобы сотни американских генералов и адмиралов со всего мира на следующей неделе собрались в Вирджинии на экстренное совещание. В Украине ужесточили порядок учёта военнообязанных.

