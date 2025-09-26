Армия РФ уже заходит в центр Купянска Харьковской области и подбирается к микрорайону Юбилейный, расположенному на юго-западе города.

Об этом сообщает военный телеграм-канал Deep State.

Проникновение россиян в город через трубопровод ВСУ удалось остановить, поэтому войска противника заходят через реку и посадки, но меньшими группами. Однако россиянам удалось за это время накопить силы в достаточно большом количестве, чтобы осуществлять штурмовые действия, просачивание и диверсионно-разведывательную деятельность.

На обновленной карте Deep State серая зона охватила уже примерно половину города.

Вчера мы сообщали, что в Купянске нет света, водоснабжения, газа и мобильной связи.

Война в Украине идет 1311-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 сентября 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным военного паблика Deep State, армия РФ существенно продвинулась в Серебрянском лесу - последней подконтрольной ВСУ территории Луганской области. Украинские военные сообщили, что одним из самых горячих участков фронта является Лиманское направление. Также российские войска продвинулись около Березового в Днепропетровской области.

