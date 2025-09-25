Без воды, газа и помощи. Глава ГВА сообщил о критической ситуации в Купянске,Скуда вошли военные РФ
На востоке Украины в городе Купянске, куда зашли российские отряды, нет света, водоснабжения, газа и мобильной связи.
Об этом сообщил глава городской военой администрации Андрей Беседин в эфире телемарафона.
"Ситуация критическая. Кроме ДРГ, которые просочились или просачиваются город, враг осуществляет массированные обстрелы непосредственно города и территории громады. На подступах к городу, внутри города, все логистические пути контролируются, к сожалению, дронами врага", – сообщил Беседин.
При таких условиях в городе остаются почти 700 мирных жителей.
В Купянск уже нельзя завести завезти гуманитарную помощь или строительные материалы, там нет социальных услуг. Людей призывают уезжать. Беседин обещает эвакуированным бесплатные места компактного проживания и выплаты международных фондов – по 10,5 тысячи гривен.
Напомним, местный горсовет хочет потратить более 150 тысяч грн на публикации в СМИ о своей деятельности, сообщает сайт украинской электронной системы публичных закупок Prozorro.
Ранее глава ОГА Андрей Канашевич сообщил, что в Купянске складывается критическая ситуация, при этом там остается около 800 мирных жителей.
Напомним, офицер ВСУ предупредил, что РФ стянула резервы для штурма Купянска.