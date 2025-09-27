Въезд в Купянск сейчас закрыт, в том числе и для волонтеров. Жителям, которые хотят эвакуироваться, приходится выходить пешком или обращаться за помощью к военным и правоохранителям, удавшимся попасть в город.

Об этом сообщила харьковская журналистка Анна Черненко в эфире "Громадського радио"

По данным властей, в настоящее время на территории Купянска остаются около 650 человек.

Черненко добавила, что в городе нет медиков, поэтому получить медицинскую помощь на месте невозможно.

Также в регионе опасно любое передвижение, потому что российские войска минируют дороги.

Напомним, украинские военные паблики писали, что бои идут уже в центре Купянска.

Ранее глава ОГА Андрей Канашевич сообщил, что в Купянске складывается критическая ситуация, при этом там остаются около 800 мирных жителей, и отметил проблемы с эвакуацией.

А также, как сообщил глава городской военной администрации Андрей Беседин, в Купянске, куда зашли российские отряды, отсутствуют свет, водоснабжение, газ и мобильная связь. В город уже нельзя завезти гуманитарную помощь или строительные материалы, там нет социальных услуг.