Батальон "Айдар" заявил об освобождении села Малые Щербаки в Запорожской области.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба.

По заявлению военных, населенный пункт под контролем Вооруженных сил Украины.

На карте DeepState Малые Щербаки находятся частично в серой зоне, частично под контролем РФ.

Генштаб ВСУ освобождение этого села пока не подтверждал.

Ранее мы писали, что 20-летний британец Колби Долмэн воевавший за Украину погиб при попытке ВСУ отбить Малые Щербаки в Запорожской области.

Война в Украине идет 1327-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями воскресенья, 12 октября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущих дней. РФ нанесла наиболее масштабный удар по украинской энергетике. Россияне впервые за долгое время продвинулись к востоку от Мирнограда, в Днепропетровской и Запорожской областях. Главком ВСУ Сырский заявил о контрнаступлении украинских войск под Добропольем. Путин лично заявил, что результаты переговоров с Трампом по Украине на Аляске остаются в силе. Израиль одобрил предложенный США план прекращения огня в Газе.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.