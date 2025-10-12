Ситуация с обороной города Покровск Донецкой области вновь приближается к критической.

Об этом сообщает служащий Вооружённых сил Украины Роман Кондратюк на своей странице в Фейсбуке.

По словам военного, войска РФ повторно заняли сёла Котлино и Удачное, продвигаясь к шахтоуправлению "Покровское".

Кондратюк отметил, что на территорию шахты противник заходит малыми группами и закрепиться не успевает. На юге Покровска продолжаются уличные бои – россияне занимают отдельные многоэтажные дома, откуда силы ВСУ их выбивают.

Военный добавил, что фланг у посёлка Родинского продолжает держаться, но ситуация остаётся крайне тяжёлой. По словам Кондратюка, если противник захватит шахту севернее Удачного, то сможет выйти к Гришино и перерезать павлоградскую трассу, что фактически приведёт к оперативному окружению Покровска.

"Надеемся на лучшее, но готовимся к худшему", – подытожил военный.

Ранее военный эксперт сообщил, что войска РФ могут взять под контроль Покровск.

По данным обозревателя Deep State, на днях россияне продвинулись под Покровском, а также в Запорожской и Днепропетровской областях.