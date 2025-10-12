Президент США Дональд Трамп в понедельник, 13 октября, посетит Израиль и Египет для подписания мирного соглашения по Газе.

Об этом свидетельствует расписание президента США, опубликованное Белым домом.

Согласно официальному графику, утром Трамп прибудет в Тель-Авив, где проведёт встречи с высшим руководством Израиля и родственниками заложников, удерживаемых в Газе.

Кульминацией визита станет его выступление в парламенте Израиля — Кнессете.

По информации администрации, процесс освобождения израильских заложников из сектора Газа начнется в тот же день.

После визита в Израиль Трамп направится в Шарм-эль-Шейх, где состоится саммит по урегулированию конфликта между Израилем и ХАМАС.

"В 13:30 того же дня президент США отправится из Израиля в египетский Шарм-эш-Шейх. Там он примет участие в церемонии формального утверждения мирного соглашения между Израилем и ХАМАСом. После этого глава Белого дома вылетит в Вашингтон", - говорится в обнародованном Белым домом графике.

Напомним, израильское правительство одобрило предложенный Вашингтоном план прекращения огня в секторе Газа, и его первый этап вступил в силу. Перед этим президент Соединенных Штатов объявил о конце войны Израиля и палестинского движения ХАМАС.

Мы также подробно в отдельном материале разбирали, что показала война Израиля с ХАМАС и когда в секторе Газа прекратят огонь.