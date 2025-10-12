13 октября в Шарм-эш-Шейхе пройдет саммит мира. Он приуроченный к прекращению огня в секторе Газа.

Об этом сообщает журналист Axios Барак Равид.

По его словам, в Государственном департаменте США уже направили официальные приглашения лидерам 20 стран.

Список участников был расширен — к нему добавили Испанию, Японию, Азербайджан, Армению, Венгрию, Индию, Сальвадор, Кипр, Грецию, Бахрейн, Кувейт и Канаду. Председателями саммита выступят главы США и Египта.

При этом организаторы решили не привлекать к участию Израиль и ХАМАС, поскольку их присутствие может осложнить открытый диалог между другими участниками.

На мероприятии будут обсуждаться дальнейшие шаги по обеспечению мира в данном регионе.

Напомним, израильское правительство одобрило предложенный Вашингтоном план прекращения огня в секторе Газа, и его первый этап вступил в силу. Перед этим президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о конце войны Израиля и палестинского движения ХАМАС.

