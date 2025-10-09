Армия обороны Израиля с утра начала отводить свои силы из части сектора Газа согласно достигнутой договоренности с ХАМАС.

Об этом сообщает израильский новостной сайт Ynet и публикует кадры солдат и техники ЦАХАЛ.

По данным сайта, на первом этапе из Газы были выведены тыловые и логистические подразделения. Они входили в состав дивизий, участвовавших в так и не завершенной операции "Колесницы Гидеона II" (операция застопорилась, а войска остановились до входа в кварталы, где планировалось уничтожить инфраструктуру ХАМАС).

Позже сегодня и в течение выходных Израиль должен постепенно вывести и боевые подразделения. А в начале следующей недели состоится следующий этап отвод войск – с большинства направлений на юге сектора Газа, в районе Хан-Юниса.

Ожидается, что на следующей неделе также будут демобилизованы тысячи резервистов.

ЦАХАЛ намерен построить новые оборонительные линии ближе к израильской границе. Армия Израиля сохранит присутствие лишь в нескольких зонах, где была разрушена инфраструктура: на юге Рафафа, на окраинах Бейт-Хануна и в восточных районах у границы. Это решение временное, пока продолжаются переговоры насчет соглашения о судьбе заложников.

Военные источники заявили журналистам, что "к концу этой недели ХАМАС восстановит контроль над большей частью сектора Газа, и, безусловно, над городскими районами". Также ХАМАС получил гарантии от посредников, включая США, что Израиль не возобновит боевые действия в секторе Газа.

Между тем по данным The Jerusalem Post гарантами мирного соглашения между Израилем и ХАМАС выступили Катар, Египет, США и Турция. Посредники заявили ХАМАС, что сейчас представляется последняя возможность мирного урегулирования и надо воспользоваться ею. При этом ХАМАС потребовал письменных, а не устных гарантий приверженности Израиля предложенному соглашению о прекращении огня.

Напомним, на днях СМИ сообщали о старте в Каире финальных переговоров Израиля и ХАМАС о завершении войны.

Мы подробно разбирали, что показала война Израиля с ХАМАС и когда в секторе Газа прекратят огонь.