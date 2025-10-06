В Каире начались, возможно, финальные переговоры Израиля и ХАМАС. Встреча касается завершения войны в секторе Газа и возвращении заложников.

Об этом сообщает Bild.

По информации издания, переговоры являются непрямыми, а посредниками выступают Египет и США в лице специального представителя Белого дома Стивена Уиткоффа.

На встрече обсуждается обмен заложниками и заключенными, а также временное перемирие.

Израильскую делегацию возглавляет министр стратегических дел Рон Дермер, а ХАМАС - Халиль аль-Хайя, один из лидеров группировки за рубежом. В переговорах также участвуют дипломаты из Германии и Катара.

Ранее мы писали о том, что радикальное движение ХАМАС согласилось передать своё оружие палестинско-египетскому органу под международным контролем и уже уведомило об этом США

Ранее Белый дом обнародовал мирный план американского президента Дональда Трампа для урегулирования палестино-израильского конфликта.

Накануне Трамп также заявил, что Израиль согласился с отводом войск в Газе на "определённые линии".

