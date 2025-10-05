Израиль согласился с отводом войск в Газе на определенные линии.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в собственной социальной сети Truth Social.

Он также опубликовал карту этих линий.

"После переговоров Израиль согласился на первоначальную линию отвода, которую мы показали и передали ХАМАС. Когда ХАМАС подтвердит, режим прекращения огня будет немедленно введён в действие, начнётся обмен заложниками и заключёнными, и мы создадим условия для следующего этапа отвода, который приблизит нас к завершению этой 3000-летней катастрофы", - написал президент США.

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху в свою очередь заявил, что в Египте пройдут переговоры по освобождению заложников. После этого палестинская группировка ХАМАС "будет разоружена".

"На втором этапе ХАМАС будет разоружен, а сектор Газа демилитаризован. Это произойдет либо дипломатическим путем, согласно плану Трампа, либо военным путем с нашей стороны", - сказал Нетаньяху.

Ответ палестинской группировки на это пока неизвестен.

Напомним, вчера группировка ХАМАС фактически отказалась выполнить один из ключевых пунктов мирного плана Трампа по сектору Газа – разоружение своего военного крыла. После чего Израиль нанес новые удары.

О том, что Белый дом опубликовал план президента США по завершению конфликта в секторе Газа из 20 пунктов мы писали в отдельном материале.