Радикальная арабская группировка ХАМАС передала свой ответ на счёт плана президента США Дональда Трампа о прекращении войны в Газе.

Об этом сообщилает журналист американского новостного вёб-портала Axios Барак Равид со ссылкой на свои источники.

Так, ХАМАС согласен передать управление сектором Газа независимому органу власти, состоящему из палестинских технократов.

Группировка предлагает Трампу включить её в объединённую палестинскую структуру, которая будет руководить сектором Газа после завершения войны с Израилем.

Тем временем арабское информагентство Al Jazeera сообщает, что ХАМАС согласился освободить всех израильских заложников согласно плану Трампа.

Отметим, согласно плану президента США, сектор Газа должен управляться органом, в котором также будут международные эксперты. Контролировать правительство будет "совет мира" во главе с самим Дональдом Трампом.

При этом план Трампа исключает участие ХАМАС в управлении палестинским анклавом, предлагая участникам группировки выезд в ряд стран или депортацию.

Напомним, Трамп пригрозил ХАМАС уничтожением после того как его военный лидер отверг мирный план США.