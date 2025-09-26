Главу израильского правительства Биньямина Нетаньяху освистали на выступлении в Генассамблее Организации объединённых наций.

Соответствующие кадры распространили политические телеграм-каналы.

Кроме того, перед началом выступления израильского премьера целый ряд делегаций покинул зал заседаний.

Напомним, Нетаньяху анонсировал своё выступление в ООН, исключив возможность признания Палестины.

Премьер Израиля заявил, что страны, признающие Палестину, "вознаграждают террор" и добавил, что Тель-Авиву "предстоит бороться в ООН и на всех других площадках против лживой пропаганды, направленной против" Израиля, и призывов к созданию палестинского государства, "которое создаст угрозу нашему существованию и станет абсурдной наградой за террор".

Ранее Израиль пригрозил уничтожить палестинскую власть после того как три западных страны признали государственность Палестины.

"В ООН я представлю правду. Это – правда Израиля, но это также объективная правда в нашей справедливой борьбе против сил зла и наше видение настоящего мира – мира через силу", – заявил Нетаньяху.