Радикальная арабская группировка ХАМАС согласилась вернуть всех израильских заложников - как живых, так и тела погибших.

Об этом группировка заявила в ответ на недавние предложения президента США Дональда Трампа.

"Чтобы добиться прекращения военных действий и полного отвода войск из сектора Газа, движение объявляет о согласии освободить всех израильских заключенных - как живых, так и мертвых, в соответствии с формулой обмена, содержащейся в предложении президента Трампа", - сказано в заявлении.

После этого Трамп заявил, что ХАМАС "готов к прочному миру", а Израиль должен прекратить обстрелы Газы.

"Израиль должен немедленно прекратить бомбардировки Газы, чтобы мы могли безопасно и быстро вывести заложников! Прямо сейчас это слишком опасно. Мы уже ведём обсуждения деталей, которые предстоит проработать. Речь идёт не только о Газе, а о давно ожидаемом мире на Ближнем Востоке", - написал президент США в своей соцсети.

Позже он записал видеообращение по этому поводу, где заявил, что "мы очень близки" к миру.

"Я хочу поблагодарить страны, которые помогли мне собрать всё это воедино: Катар, Турцию, Саудовскую Аравию, Египет, Иорданию и многих других. Так много людей боролись так усердно. Это большой день. Посмотрим, как всё обернётся. Нам нужно окончательно закрепить договорённости и сделать всё конкретным", - заявил Трамп.

По его словам, он ждет возвращения заложников.

"Все были едины в желании, чтобы эта война закончилась, и чтобы на Ближнем Востоке воцарился мир. И мы очень близки к тому, чтобы этого достичь", - сказал Трамп.

После президента США ситуацию прокомментировал Израиль. В канцелярии Нетаньяху заявили, что "в свете реакции ХАМАС Израиль готовится немедленно реализовать первый этап плана Трампа по немедленному освобождению всех заложников".

Корреспондент военной радиостанции Galatz сообщил, что израильские военные сократят активность в Газе "до минимума".

"После заявления Трампа политическое руководство дало указание ЦАХАЛ прекратить операцию по оккупации Газы", ​​- написал Дорон Кадош в социальной сети X.

Напомним, сегодня ночью ХАМАС передал свой ответ на счёт плана Трампа о прекращении войны в Газе.

Детальнее о плане Трампа по Газе мы писали в отдельном материале.