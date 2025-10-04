Палестинская группировка ХАМАС фактически отказалась выполнить один из ключевых пунктов мирного плана президента США Трампа по сектору Газа – разоружение своего военного крыла.

Об этом сообщает арабское информационное агентство Al Jazeera.

В ходе переговоров с посредниками ХАМАС заявил, что высказанное им согласие на условия США для прекращении огня в Газе не подразумевает сдачу оружия, группировка считает это возможным только после создания полноценного государства Палестина со своей армией.

Отметим, что план Трампа вообще не предусматривает создание полноценного государства в секторе Газа.

Согласно видению США после прекращение боевых действий контроль над анклавом должен перейти к органу, состоящему из международных экспертов и палестинцев, а надзор за ним будет осуществлять "совет мира" во главе с Трампом.

Создание палестинского государства там обозначено лишь как некая перспектива, перед реализацией которой необходимо провести реформы относительно арабского наседения.

При этом одним из чётких пунктов мирного плана Трампа является разоружение ХАМАС. После этого члены группировки могут либо остаться в секторе и мирно сосуществовать с новой администрацией, либо должны покинуть Газу.

Как можно видеть, у ХАМАС на этот счёт иные взгляды. Движение заявляет, что главным пунктом возможного соглашения является прекращение огня в анклаве, а все остальные детали должны обсуждаться.

Между тем, несмотря на призывы Трампа прекратить бомбардировку Газы, в субботу Израиль нанёс десятки новых авиационных и артиллерийских ударов, сообщает арабская гражданская оборона.

"По данным местных властей, в результате израильского обстрела в секторе Газа погибли шесть человек. В результате одного из ударов погибли четыре человека в доме города Газы, а ещё двое – в Хан-Юнисе на юге страны, сообщили медицинские работники и местные власти", – пишет издание NDTV.

Тем временем израильский 12-й канал сообщает, что переговоры по урегулированию конфликта в секторе Газа с участием делегаций Израиля и США начнутся в воскресенье в Египте.

В свою очередь Трамп заявил, что ХАМАС ещё не освободил заложников.

"Я приветствую то, что Израиль временно приостановил бомбардировки, чтобы дать шанс завершиться освобождению заложников и мирному соглашению. ХАМАС должен действовать быстро, иначе все шансы пропадут. Я не допущу задержек, которых, по мнению многих, можно ожидать, а также любого исхода, при котором сектор Газа снова будет представлять угрозу. Давайте сделаем это быстро. Ко всем отнесутся справедливо", - написал президент США в своей соцсети.

Напомним, в ходе продолжающихся переговоров ХАМАС согласился освободить всех израильских заложников.

Ранее мы писали, что ХАМАС может отклонить мирный план Трампа по Газе.