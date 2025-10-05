Радикальное движение ХАМАС согласно передать своё оружие палестинско-египетскому органу под международным контролем и уже уведомило об этом США

Об этом представитель движения заявил арабскому телеканалу Al Arabiya.

Палестинская группировка также начала сбор тел погибших израильтян и обратилась с просьбой прекратить бомбардировки, чтобы выполнить эту задачу. Представитель ХАМАС также отметил, что через Катар палестинское радикальное движение получило гарантии США о полном выводе израильских сил из сектора Газа.

Как передаёт телеканал Al Hadath, ХАМАС также готов единовременно освободить всех живых израильских заложников, удерживаемых в Газе. В настоящий момент продолжаются переговоры об этом, заявил сегодня госсекретарь США Марко Рубио.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что в боевых действиях на территории сектора Газа израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху "зашёл очень далеко, и Израиль потерял большую часть поддержки в мире. Теперь я верну всю эту поддержку".

Об этом пишет британская газета The Guardian, приводя цитаты президента США.

"Я ему сказал: "Биби [Нетаньяху], это твой шанс на победу". Его это устроило. Он должен смириться с этим. У него нет выбора. Со мной ты должен смириться. Все очень хорошо приняли наш план – все страны мира поддержали. Биби поддерживает. ХАМАС приложил много усилий – они хотят это осуществить. Теперь нам нужно будет это дело закрыть. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган "очень помог" в том, чтобы убедить ХАМАС согласиться на освобождение заложников. Эрдоган очень помог. Он жёсткий парень, но он мой друг, и он был замечательным", – сказал Трамп.

Ранее Белый дом обнародовал мирный план Трампа для урегулирования палестино-израильского конфликта.

Накануне Трамп заявил, что Израиль согласился с отводом войск в Газе на "определённые линии".