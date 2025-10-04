Шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила, что после задержания в Израиле ее содержат в камере, зараженной клопами, без достаточного количества еды и воды, что привело к обезвоживанию.

Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на письмо шведского дипломата.

"Она рассказала о жестоком обращении и сказала, что ей приходилось долго сидеть на твёрдой поверхности. Ей не давали достаточно воды и еды. Она также заявила, что у неё появилась сыпь, которая, по её подозрению, вызвана клопами", – говорится в письме.

Другой задержанный сообщил, что израильские силы безопасности сфотографировали Тунберг, заставив ее держать флаги, содержание которых не уточняется.

Напомним, накануне Израиль задержал флотилию, идущую в Газу, на которой плыла Тунберг. В отличие от предыдущего раза, активистку не депортировали, а задержали и отправили в камеру.

Ранее в Bild писали, что Израиль намерен посадить Тунберг в тюрьму для террористов.

Также мы публиковали кадры, на которых флотилию плывущей в Газу Тунберг окружили военные корабли ЦАХАЛ.