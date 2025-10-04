В некоторых районах Италии прошли масштабные пропалестинские забастовки, что парализовало движение. Более 2 млн человек вышли на протесты.

Об этом пишет The Financial Times.

По информации издания, профсоюзы объявили забастовку в школах, общественном транспорте, железных дорогах и портах.

Они требуют прекращения наступления Израиля на сектор Газа.

В акциях участвуют десятки тысяч человек. Отмечается, что это создает огромное давление на премьер-министра страны Джорджу Мелони.

Сама забастовка началась после перехвата Израилем флотилии Греты Тунберг, на бортах которой находилось 40 итальянцев, включая оппозиционных депутатов. Мелони критиковала флотилию, называя её "медийным трюком", который грозит сорвать усилия президента США Дональда Трампа по установлению мира в Газе.

Ранее мы писали, что в Италии вспыхнули беспорядки из-за отказа Джорджи Мелони признать Палестину.

Также сообщалось, что в стране из-за масштабных забастовок в поддержку населения сектора Газа и требований по улучшению условий труда возникли перебои в работе транспорта. Междугородние поезда задерживались на час и более.