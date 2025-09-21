В Гааге прошел массовый протест против миграционной политики, который завершился жесткими столкновениями с полицией. На улицы вышли тысячи людей, акцию организовали праворадикальные активисты с требованием ужесточить ограничения для соискателей убежища.

Об этом сообщают местные СМИ.

Протестующие бросали в полицию камни и бутылки, подожгли один из полицейских автомобилей и на некоторое время перекрыли автомагистраль рядом с местом демонстрации.

Полиция в свою очередь применила водометы и слезоточивый газ.

По данным СМИ, во время акции были разбиты окна в штаб-квартире левоцентристской партии D66, которую правые радикалы считают частью "прогрессивной элиты".

Напомним, недавно в Лондоне прошли похожие протесты. Многотысячный митинг против исламизации состоялся на фоне скандалов с заселением нелегальных мигрантов в отели за госcчёт и назначения новой главы МВД Британии — женщины-мусульманки.

Также в прошлом году в Великобритании произошли массовые беспорядки и столкновения с полицией после убийства трёх детей на танцевальном мастер-классе. Предположительно организаторами выступали сторонники ультраправой исламофобной организации. Причиной стали слухи в интернете о том, что детей убил беженец.